トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は現地３月27日、自国の聖地ウェンブリーでの国際親善試合で、ウルグアイ代表と対戦。81分にCKから、カタールW杯以来の代表復帰をしたベン・ホワイトが先制点を挙げるも、90＋４分にPKでフェデリコ・バルベルデに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。トゥヘル監督はこの一戦で、キャプテンのハリー・ケインやジュード・ベリンガムら中心選手をベンチからも外した。中３日で迎え