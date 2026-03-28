女優の河合優実（25）が27日、東京・渋谷の「Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下」で初日を迎えた映画「そして彼女たちは」の舞台あいさつに登壇した。来日中のジャンピエール（74）とリュック（72）のダルデンヌ兄弟監督の最新作。同作品がクロージング上映されたフランス映画祭でアンバサダーを務めた関係で3ショットを披露。河合は「全ての映画人にとって憧れの監督にお会いできて光栄です」と、カンヌ映画祭でパルムドールを