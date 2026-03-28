「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが女優・沢尻エリカとのプライベートショットを公開した。２８日までにインスタグラムを更新し「ヤバい本当に実現した。エリカ姉様とディナーする日が来るなんて」と串に刺したいちごの砂糖漬けを手に沢尻と顔を密着させたショットをアップしたＭａｔｔ。「楽しい話はもちろん、気づけばディープなお話まで。女優としての在り方や、ご自身の生き方について。まるで、まだ世