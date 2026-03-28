日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２８日に放送された。番組人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」では「卒業したいけどなかなか卒業できないこと」をテーマに巨人選手に質問。船迫大雅投手は「クレーンゲーム」と答えた。インタビュアーを務めた同局の辻岡義堂アナウンサーが「いくらまでと（金額は）決めているんですか？」と尋ねると、船迫は「いや、（景品が）取れるま