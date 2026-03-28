◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場する。試合開始前には開幕戦のセレモニーを実施。スタメンの岡本の名前が呼ばれて場内が大歓声で包まれると、三塁線上に整列していた岡本は右手で茶せんをかき混ぜる“お茶たてポー