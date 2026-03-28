レントゲンやMRIでわかること 神経の関わる症状はMRI検査へ 腰痛で整形外科を受診すると、多くの場合は腰椎のレントゲン（Ｘ線）撮影をします。これは、主に腰椎や骨盤の向き、形、動きといった骨の状態をチェックするためです。 「骨が折れていないか」「位置がずれていないか」などの異常を点検する意味合いもありますが、どちらかといえば骨が正常であるのを確認する目的のほうが大きくなります。腰椎の形や向きにトラブ