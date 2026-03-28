あなたはどっち？「朝型人間」か「夜型人間」か判断する方法 遺伝的な要因がほとんどだが、環境的な影響もある 朝から活動的な「朝型」の人と、夜ふかしが得意な「夜型」の人の割合は、きれいな山型の曲線を描く正規分布です。 半分ほどはどちらでもなく、ある程度の朝型と夜型が20％ずつ、極端なタイプが5％ずつの分布です。 1日のなかでの体温の変化を比べると、朝型か夜型かがわかります。平均より前の時間帯にずれていれば