筋トレが休みの日はストレッチや有酸素運動をすると効果的！ 筋トレが休みの日はストレッチや有酸素運動をする 継続のコツは、いつも同じ時間に運動して、毎日の習慣として定着させてしまうこと。 スクワットを休む日は、体脂肪を減らす有酸素運動や筋肉の疲労を和らげるストレッチを取り入れてみましょう。 有酸素運動のボクシング・スクワットは、少し息が上か