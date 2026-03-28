俳優の秋野暢子（69）が26日、自身のSNSを更新。数々の手料理を公開した。【写真】豪華手料理がズラリ！友人を招いた自宅ランチを公開した秋野暢子「今日のランチは、ハワイの友達真由美ちゃんとお姉ちゃま 津田ご夫妻に我が家に来てもらっても私の手料理を召し上がってもらいました」（原文ママ）とつづり、友人らと食事を楽しむ様子をアップ。手の込んだ品数豊富な料理の数々や、手料理が並んだ食卓を写真で披露した。写真