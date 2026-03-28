◇プロ野球セ・リーグ 広島6×-5中日(27日、マツダスタジアム)広島は9回に4点差を追いつくなど、中日に延長戦の戦いの末にサヨナラ勝利。大逆転劇を生んだ2人のルーキーがお立ち台に上がりました。4点を追う9回、アブレウ投手を攻めて、モンテロ選手の2点タイムリーで2点差へ。1アウト1、2塁の好機で1番抜てきのドラフト1位ルーキー平川蓮選手がレフト線へしぶとく落とし、2点タイムリーで追いつきます。さらに延長10回は、8番ショ