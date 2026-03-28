「ロマンス？サスペンス？」「まさか…転生しない気!?」――LINEマンガオリジナル作品『この執愛は血よりも濃く』のコメント欄に、読者の熱狂的ツッコミと推理が飛び交っている。血と陰謀、溺愛、裏切り、出生の秘密が交錯する王宮で、物語の展開は予測不能。コメント欄で推理を重ねながら読む「読者参加型」の楽しさこそ、本作ならではの魅力だ。【漫画】『この執愛は血より濃く』衝撃の幕開けとは…？■読者を混乱の渦に巻き込