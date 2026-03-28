今回は、小学校の同窓会で、自分をかつていじめた男子と再会したエピソードを紹介します。本当は来たくなかったけど…「小6の頃、クラスの男子3人からいじめられていました。その後、中学受験をして私立中に進学し、その男子たちとは学校が別になったので、もう二度と会うことはないだろうと思っていました。それから15年後、小学校の同窓会が開催されることになり、幹事の友人に誘われ『どうしても来てほしい』『あなたをいじめた