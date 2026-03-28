右肩上がりの成長曲線を、力強い言葉と確かなプレーで描き続けている。 日本代表FW後藤啓介(シントトロイデン)はスコットランド戦を翌日に控えた練習後、「クラブでやってることが選ばれるために必要ですし、前回の代表からゴールもアシストも増えて、しっかりアピールできていたと思う。それが代表に繋がって嬉しい」と胸を張るように言った。昨年11月14日のガーナ戦で初キャップを刻んだ。「楽しくプレーできた」と振り返っ