日本代表にとっては2023年9月以来となる欧州遠征。森保ジャパンベストゲームの一つに数えられるドイツ戦(○4-1)のゴールマウスを守ったGK大迫敬介(広島)が闘志を燃やしている。スコットランド、イングランドとの2連戦に向けて「W杯前の大事な2試合で、チームとしてもチャレンジできる良いタイミングでの強化試合。どんどんトライしていければ」と意気込んだ。大迫は第2次森保ジャパン発足以降、右手舟状骨骨折の手術で戦線を離