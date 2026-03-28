気合いで乗り越えた肋骨骨折を経て、待望の本職起用で自信をつけて日本代表に帰ってきた。DF瀬古歩夢(ル・アーブル)は2024年10月のW杯最終予選以降、負傷者が相次ぐCBでチャンスを掴み、海外組が参加できる代表活動にすべて参加。今年1月下旬には試合中に肋骨骨折を負ったままフル出場するという異次元のタフさを見せた後、さすがに3試合欠場という戦線離脱もあったが、無事にW杯前最後の活動となるイギリス遠征に招集され、初