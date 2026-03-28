[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]悔しさの残る代表デビュー戦となった。韓国遠征に臨むU-21日本代表は27日の国際親善試合でU-21アメリカ代表に0-2で敗戦。初の代表入りでスタメンを飾ったFW白井亮丞(東京V)は「根本的にボールに触る機会が少なすぎた。自分がやりたいこととか、自分の特長を生かしたプレーとか、あまり出せなかった」と、ハーフタイムで交代するまでの前半45分間を振り返った。白井は4-3-3