[3.27 国際親善試合 U-21日本 0-2 U-21アメリカ 天安]違いを見せたからこそ、結果に悔しさをにじませた。U-21日本代表MF名和田我空(G大阪)はこの試合で誰よりも決定機を創出したが、無得点に終わった。「結局決め切れなかったというのが今日の負けの原因」と振り返った。名和田は4-3-3の左インサイドハーフでトップ下気味にプレー。年上の世代がいるU-21アメリカ代表を相手に、持ち味である攻撃力を発揮した。前半は鋭いミドル