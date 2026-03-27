「エムエーエスユー（MASU）」が、2026年秋冬コレクションとして「プーマ（PUMA）」とのコラボレーションコレクション第3弾を発表した。デリバリーは10月を予定している。【画像をもっと見る】コラボ第3弾では、エムエーエスユー 2026年秋冬コレクションと同様、中世ヨーロッパの服装をインスピレーションソースに採用。ヴィクトリアンジャケットから着想を得たデザインのトラックジャケット（3万800円）のほか、スニーカー（2