「サロモン（Salomon）」が、日本初となるスポーツスタイルカテゴリーのシグネチャーストア「サロモンストア 南青山」を東京・南青山に出店する。オープンは4月17日。【画像をもっと見る】同店では、ファッションシーンで注目を集めるスポーツスタイルラインのフットウェアを中心に、世界でも限られたディーラーで展開する「Salomon ADVANCED」や、様々なファッションブランドとの協業ライン「INTERSECTION」などをラインナッ