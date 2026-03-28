◆４月放送プログラム※1月に行われた公開収録の模様からお届けします！甲田雅人作曲浜口史郎オーケストレイション〈モンスターハンター〉から 「英雄の証」E・モリコーネ作曲真島俊夫編曲モリコーネ・パラダイス ピアソラ作曲啼鵬編曲リベルタンゴレスピーギ作曲 交響詩〈ローマの松〉指揮：角田鋼亮サクソフォン：上野耕平2026年1月28日横浜みなとみらいホール粗品と指揮者・角田鋼亮さんの対談もお楽