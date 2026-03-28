「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は5月1日〜31日の期間、「5月病解消リフレッシュステイ」を提供する。滞在を通して、心身を健やかに整える「5月病」とは、5月の連休明けに生じる、やる気が出ない、不安を感じるといった心身の不調を指す。その原因の1つとして、新年度の環境変化や生活リズムの乱れによるストレス、疲労の蓄積が挙げられている。こうした不調を整えるには、適度な運動や質の高い睡眠、バランスの良い食事が