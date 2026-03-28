◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２７日、スロベニア・プラニツァ）フライングヒルによる男子個人第２８戦（ヒルサイズ＝ＨＳ２４０メートル）が行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪で３個のメダルを獲得した二階堂蓮（日本ビール）は、合計４５１・３点で２位に入り、今季８度目の表彰台に立った。１回目に２３２メートルで２位につけると、２回目も２３３メートルの好飛躍を飛び順位を保った。中村直幹（フライン