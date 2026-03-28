コンタクトレンズ愛用者なら、コンタクトが外れないトラブルを1度は想像するだろう。きなこさんがSNSに投稿した漫画『コンタクトが外れなくなって病院に行った話』は、そんな恐怖体験が描かれている。 【漫画】「コンタクトが外れなくなって病院に行った話」を読む ある日の帰宅後の洗面所、作者がコンタクトレンズを外そうとしたところ、左目のレンズがどうしても外れない。目薬をさしたりレンズをずらしてみたり、ネットで検索