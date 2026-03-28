水戸MF大崎航詩がここまで1位に今季J1に初昇格した水戸ホーリーホックのMF大崎航詩がここまでリーグナンバーワンのブロック数を記録している。ファンからも「水戸の心臓」「流石やで」と反響を呼んでいる。水戸は昨季J2リーグで初優勝。J2参入から26年、“J2の番人”がついにトップリーグの舞台に上がった。今季のJ1百年構想リーグでは、8試合を終えて現在EASTの9位となっている。そんな水戸で存在感を示しているのが大崎だ