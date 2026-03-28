放送界の先人たちのインタビューが「放送人の会」によって残されている。その中から、「岸辺のアルバム」「ふぞろいの林檎たち」など多くの名作を生みだしたドラマプロデューサー、演出家の大山勝美氏のインタビューをお届けする。聞き手は、放送人の会会員でRKB毎日放送出身のドラマ演出家、久野浩平氏（故人）。【写真を見る】放送界の先人たち・大山勝美氏〜“凡人小事”から生まれた「ふぞろいの林檎たち」〜【調査情報デジタ