メイク講師のSAKIです。眉メイク、 SNSや雑誌で勉強してるのに、イマイチ垢抜けない…そんな方は、見落としがちな落とし穴にハマっているのかも。今回は、垢抜けない本当の理由と見直すべき眉メイクのポイントを解説していきます。【詳細】他の記事はこちら眉のラインのガタつきから整えるのはNGまずやってしまいがちなのが、眉のガタつきから整えること。きれいに整った眉に仕上げようと、ガタガタになっている眉のラインをペンシ