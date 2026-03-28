ハンディファンをバッグに入れると、羽根部分がむき出しで気を使ったり、気づかないうちに動いてしまったり…持ち運びで地味に困る場面があります。ダイソーでは、こうした扱いにくさをカバーできるアイテムが手に入ります！カバーを付けたまま持ち歩ける形で収まり、バッグの中でも安心して入れておけるのがポイントです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：手持ち扇風機カバー価格：￥330（税込）カラー展開：白、黒販売