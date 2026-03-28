ダイソーで見つけた、チキン形のキッチングッズ。見た目の可愛さに惹かれてゲットしてみました！実はこれ、鍋のフチに取り付けることで、おたまなどを浮かせて置けるという便利なスタンド。Amazonではそっくりの商品が、倍近い値段で売られていて驚きました！早速使ってみたので、詳しくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンツールクリップチキン価格：￥330（税込）耐熱温度：220℃販売ショップ：ダ