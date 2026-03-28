セルフネイルだとブラシについたポリッシュやジェルが、爪の脇の皮膚に付着しがちですよね。拭き取る作業が大変な上、仕上がりにも影響します…。そんな悩みを解消してくれる『スキンダウンクリップ』が、ついにセリアに登場！海外通販や専門店にしかないと思っていたアイテムが、100円で買えるのは凄いです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スキンダウンクリップ 10P価格：￥110（税込）サイズ（約）：全長6.4cm入り数