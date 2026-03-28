分厚いパスポートケースは安心感がありますが、空港などで取り外す際にもたついたり、持ち運びにくいと感じることも…。いろいろ使ってきた筆者が結局行き着いたのは、ダイソーの『パスポートケース（半透明）』。シンプルでサッと着脱でき、すっきり持ち運べるのが◎ポケット付きで利便性も兼ね備えていて優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：パスポートケース（半透明）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ