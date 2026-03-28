グーグル（Google）は、オンラインショッピングの利便性向上を目指し共同開発する「ユニバーサルコマースプロトコル（UCP）」の新機能を発表した。 今回導入された新機能は、AIエージェントは買い物客に代わって、1つのストアから複数の商品を一度にショッピングカートへ保存または追加できるようになる機能。 また、商品のバリエーション、在庫状況、価格といった特定の詳細