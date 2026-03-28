山手線の五反田駅（品川区東五反田）と京浜東北線の蒲田駅（大田区西蒲田）とを24分で結ぶ東急電鉄・池上線。路線距離10.9km、駅数15駅、この間を3両編成の電車が行き来し、今年で全線開業から98年を迎える鉄道路線だ。戦前期には、途中の雪ヶ谷駅（現・雪が谷大塚駅）から分岐して、JR中央線の国分寺駅を目指すという「国分寺線」計画があった。その夢は、当時ライバル路線だった目黒蒲田電鉄（現・東急電鉄）の大井町線建設に阻