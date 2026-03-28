老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、高年齢雇用継続給付についてです。Q：50代の男性。60歳以降も、同じ会社で働き続けると「高年齢雇用継続給付」をもらえますか？「私は50代の男性。会社員として働