27日夜、千葉市花見川区の国道14号で8歳の男の子が2台の車にはねられ死亡しました。警察によりますと27日午後6時すぎ、千葉市花見川区幕張町の国道14号で、千葉市美浜区に住む8歳の小学生の男の子が直進してきた乗用車とワゴン車に続けてはねられました。現場は片側4車線の国道で、男の子は横断歩道をわたっていたところ、第3車線を走っていた乗用車にはねられ、直後に第2車線を走っていたワゴン車にもはねられたということです。