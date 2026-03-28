日に日に暖かさが増し、各地で桜のつぼみが膨らみ始める3月は、春の息吹を感じながらの温泉旅にぴったりの季節です。柔らかな陽光に包まれた温泉街を浴衣で散策し、名湯に身を委ねて心からリラックスできる、この時期おすすめのスポットをまとめました。All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、名湯百選の中で、好き＆行って