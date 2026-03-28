ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が２７日（日本時間２８日）、自身のインスタグラムで開幕戦の秘蔵写真を公開した。「始まり」と題してアップしたのは山本由伸投手がマウンドに立つ直前の一枚。低いアングルから撮影したショットは、スタンドの全景が入っており、壮観だ。球団専属という立場だけでなく、ベテランカメラマンとしての技術を兼ね備えた一枚になっている。さらに山本のロッカーの写真もアップして