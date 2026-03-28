元サッカー日本代表の本並健治さんは3月26日、自身のInstagramを更新。妻で元サッカー日本代表、タレントの丸山桂里奈さんの誕生日を祝いました。【写真】本並健治、妻・丸山桂里奈の誕生日を祝う「幸せな一日お過ごしくださいね」本並さんは「まいど！丸山桂里奈お誕生日おめでとう」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は遊具のある広い庭のような場所で、丸山さんと娘のほのぼのとした家族ショットです。ピースサインに舌を出し