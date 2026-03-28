東京都千代田区で開催されている「千代田のさくらまつり」では、2026年3月11日〜4月22日の期間、『わたしの幸せな結婚』とコラボしたスタンプラリー「春の都ちよだの桜結いめぐり」が行われている。【画像】千代田区の絶景桜スポット千代田区は千鳥ヶ淵や北丸の内公園など、都内有数の桜の名所がそろうエリア。イベントと合わせて、今だけの春らんまんな光景を楽しみたい。「春の都ちよだの桜結いめぐり」は、専用台紙を持って各ス