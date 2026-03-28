「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）開幕４番として上々のスタートを切った。広島・佐々木泰内野手はプロ２年目にして初の開幕スタメンで１安打をマーク。延長十回は先頭打者として四球で出塁し、ガッツポーズ。勝田の一打でサヨナラのホームを踏み、「何としても塁に出ようと思っていた。勝ちきれたことが一番です」とうなずいた。四回１死で迎えた第２打席。柳の高めに浮いたフォークを左前に運び、今季初安打