「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）感情を抑えきれなかった。就任４年目のシーズン開幕で待っていたのは劇的なサヨナラ勝利。広島・新井貴浩監督は「ちょっと（感情を）抑えられなかったというか…。喜びすぎて頭痛くなっちゃった。本当に」と笑顔。試合後の取材は終始、こめかみを押さえながら進んだ。４点ビハインドの九回にドラマが待っていた。モンテロの２点適時打で２点差とし、なおも１死一、二塁で打席