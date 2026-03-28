「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）拍手を浴びながら、マウンドを降りた。開幕戦で訪れたプロ初登板。広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）は、強竜打線に得点を与えなかった。「初登板ができて良かったなと思います」。１回１安打無失点。役目を遂行する１４球だ。床田に代わり、出番は六回に来た。「緊張はしました」。先頭の石伊を一ゴロに打ち取るものの、村松には中前打。柳の犠打で、２死二塁のピン