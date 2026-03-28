球団の新人では64年ぶりに開幕投手を務めた巨人・竹丸和幸が27日の阪神戦、6回・79球を投げ、3被安打、1失点でプロ初勝利を手にした。27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏は竹丸について「バッターがどのボールも絞れなかった」と振り返り、「開幕という独特な緊張感の中でなかなか力があっても、力を発揮できない。自分の特徴、しっかり低めに投げ切れたのが勝因だと思いますね」と