ソフトバンクは27日、日本ハムとの試合（みずほPayPay）に6−5で勝利した。3−4で迎えた4回裏、山川穂高のソロで同点とすると、5−5となって迎えた8回には、牧原大成の犠飛で勝ち越しに成功した。投げては、4番手・松本裕樹が今季1勝目を飾った。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、6回に同点タイムリー、8回裏には、一死一・三塁の場面で、決勝打となる犠飛を放った牧原大成をクローズアップ。解説で出