27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、巨人の新外国人・ダルベックについて言及した。『4番・ファースト』でスタメン出場したダルベックは、初回無死一、三塁の第1打席、阪神先発・村上頌樹が2ボール2ストライクから投じた5球目のカットボールを打ちにいくも遊併に倒れる。それでも、三塁走者・松本剛が生還。片岡氏は「キャベッジ同様、今年のジャイアンツの命運を握るといって