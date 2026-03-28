27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した片岡篤史氏が、阪神の開幕投手・村上頌樹について言及した。村上は初回、先頭のキャベッジに先頭打者本塁打を浴びると、続く松本剛に11球粘られた末に四球を与えてしまう。3番・泉口友汰にはライト前に運ばれ、スタートを切っていた一塁走者・松本に三塁まで進められ、一、三塁のピンチを招く。4番・ダルベックを併殺に打ち取るも、その間に三塁走者の生還