仕事の進捗状況を聞いただけなのに、「すみません」と反射的に謝る部下は何を考えているのか。心理学者の榎本博明さんは「自己防衛意識が異常に強い。失敗したときの傷つきを最小限にしようと、あの手この手で自分にハンディをつける傾向がある」という――。※本稿は、榎本博明『【新装版】かかわると面倒くさい人』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／fizkes※写真はイメージです - 写真＝i