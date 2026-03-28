信じていた彼氏がまさかの浮気。どんな男性と付き合っていても、可能性のないことではありません。では、真剣交際している彼女がいる男性が、ほかの女性と親密になってしまう背景には、いったいどんな事情があるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いた意見を参考に、「真面目に付き合っている恋人がいるのに別の女性と浮気した理由」をご紹介します。【１】仕事などでチームを組み、心理的距離が近くなってし