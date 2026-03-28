結婚して、さらに美しくなったようだ。少女時代のメンバーで女優としても活動するティファニーが、近況を公開した。【画像】ティファニー、夫との濃厚キス3月27日、ティファニーは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。ミントカラーのゴルフワンピースにホワイトのカーディガンを羽織った彼女は、爽やかでありながらも洗練された雰囲気を演出。シルバーのゴルフシューズとホワイトのソックスが、軽快なアクセント