人の言動には、無意識のうちに「育った環境」がにじみ出るものです。恋愛においては、それを含めて男性から愛おしく思ってもらいたいところ。「過保護に育てられたんだろうな？」と、ドン引きされているようでは、深い関係には発展しづらいものです。そこで、「スゴレン」の男性読者１５０人に行ったアンケートの結果を参考にして、「男性に『親に甘やかされて育ったな』と思われる瞬間９パターン」をご紹介いたします。【１】食品