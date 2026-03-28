◆米大リーグジャイアンツ０ー３ヤンキース（２７日・米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ヤンキースが、Ａ・ジャッジ外野手（３３）、Ｇ・スタントン外野手（３６）の１号アーチ競演で敵地のジャイアンツ戦に３−０で快勝した。開幕から５三振含む７打数ノーヒットと苦しんでいたジャッジに、待望の１号が飛びだしたのは６回だった。無死二塁、フルカウントと粘った７球目。それまでとらえられなかった、